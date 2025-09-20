Київ Кепіталз зазнали першої поразки у Балтійській лізі
Український колектив в овертаймі програв Лієпаї
близько 2 годин тому
Фото: Київ Кепіталз
Київ Кепіталз у третьому турі Балтійської ліги зазнали першої поразки у чемпіонаті.
Український колектив поступився Лієпаї. Кияни відігралися по ходу зустрічі з 1:4, але все ж програли в овертаймі.
Балтійська ліга. Регулярний чемпіонат
Київ Кепіталз – Лієпая ОТ 4:5
Шайби:
1:0 – Даниїл Фурса 1:36
1:1 – Паулс Сварс 3:49 Б
1:2 – Валтерс Нідрайс 8:12
1:3 – Паулс Сварс 33:01
1:4 – Домінікас Садаускас 36:44
2:4 – Олексій Мельников 41:42
3:4 – Едуардс Гуго Янсонс 55:53 Б
4:4 – Рустамс Беговс 59:04
4:5 – Карліс Озоліньш 61:03
Нагадаємо, що напередодні Київ Кепіталз переграли Пантер.
