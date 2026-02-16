Павло Василенко

Карпати переглядають українського півзахисника Максима Кучерявого, який раніше виступав у Шотландії. Про це розповів журналіст Володимир Звєров у ефірі ютуб-каналу «ПРОФУТБОЛ Digital».

«Є інформація, що у закритому контрольному матчі Карпати переглядали ще одного півзахисника Максима Кучерявого. Ім'я відоме українським вболівальникам, хоча цей хлопець в Україні він ніколи не грав. Що стосується Карпат, то бачите, не знаю, друзі, не друзі, але був такий момент перегляду цього півзахисника у матчі на зборах».

23-річний Кучерявий є вихованцем київської ДЮСШ-15, а в Шотландії виступав за Сент-Джонстон, Бречин Сіті, Келті Хартс і Фалкірк.

З липня 2025 року хавбек став вільним агентом. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість в 450 тисяч євро.