Павло Василенко

Карпати близькі до підписання контракту з бразильським хавбеком Ерікі, який починав цю кампанію в якості гравця вірменського Вана. Про це повідомляє ТаТоТаке.

Гравець вже прибув в розташування львівської команди на зборах в Іспанії. Очікується, що клуб офіційно оголосить про угоду в найближчі дні.

У поточному сезоні 20-річний Ерікі забив чотири голи і зробив дві результативні передачі в 15 матчах.

Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість бразильця в 225 тисяч євро.

Карпати наразі посідають дев'яте місце в чемпіонаті з 19 очками в 16 зустрічах. 22 лютого львівська команда на виїзді зіграє з донецьким Шахтарем.