Павло Василенко

Черговим зимовим новачком львівських Карпат став іспанський півзахисник Хебер Алькаїн, який до цього виступав за Ейбар у другому іспанському дивізіоні. Про це повідомила пресслужба зелено-білих.

Сезон 2018/2019 Хебер провів у оренді в Аренасі. Після повернення з оренди виступав за резервні команди клубу із Сан-Себастьяна. Влітку 2022-го Алькаїн підписав контракт з Алавесом та допоміг своїй команді вийти до найсильнішого іспанського дивізіону.

У Ла Лізі в складі Алавеса провів 10 матчів. Протягом останніх двох сезонів захищав кольори Ейбара, за який зіграв 48 поєдинків, забив один м’яч і віддав дві гольові передачі.

Карпати пішли на зимові канікули на дев’ятому місці в чемпіоні. Їх перший офіційний матч у цьому році відбудеться у неділю, 22 лютого, проти донецького Шахтаря.