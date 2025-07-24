Павло Василенко

Карпати офіційно оголосили про підписання бразильського вінгера португальського Портімоненсе Пауло Вітора.

Деталі співпраці між львівським клубом та 26-річним футболістом не повідомляються.

Пауло Вітор є вихованцем бразильських клубів«Васко да Гама та Флуміненсе. У 17-річному віці футболіст дебютував за Васко да Гама у бразильській Серії А. У наступному сезоні був орендований іспанськими Альбасете та Марбельєю.

У жовтні 2020 року Пауло Вітор підписав контракт з іншим іспанським клубом – Вальядолідом. Невдовзі бразильця орендував португальский Ріу Аве. Влітку 2023 року вінгер повернувся у Бразилію та підписав контракт з Крузейру. Також виступав за Греміо Новурізонтіно.

Минулий сезон провів у складі португальського Портімоненсе, де був капітаном команди. У 25 матчах другого дивізіону Португалії Пауло Вітор забив вісім м’ячів та оформив два асисти.