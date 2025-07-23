Павло Василенко

Карпати на офіційному сайті оголосили про підписання контракту з воротарем Романом Мисаком. Деталі трудової угоди з ексголкіпером ковалівського Колоса не повідомляються.

Мисак народився у Львові і є вихованцем СДЮШОР Карпати. За основну команду зелено-білих 33-річний голкіпер провів 62 матчі. Викликався до молодіжної збірної України (два матчі, без пропущених м’ячів).

Досвідчений воротар також грав за Кримтеплицю (Молодіжне), Орхус (Данія), Рух, Десну (Чернігів), Алашкерт (Вірменія) та Дніпро-1.

У вересні 2023 року підписав угоду з ковалівським Колосом.

Декілька днів тому Карпати продали голкіпера Якова Кінарейкіна в іспанський Вільярреал.