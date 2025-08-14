Карпати офіційно підписали еквадорського легіонера
Львівський клуб продовжує роботу на трансферному ринку
16 хвилин тому
Карпати офіційно оголосили про перехід захисника Дієго Паласіоса. Контракт укладено на умовах оренди на сезон 2025/26 з правом викупу, повідомляє пресслужба львівського клубу.
26-річний еквадорський захисник розпочав займатися футболом у клубах Норте Амеріка, Аукас та Депортіво Асогес, згодом грав за них на професійному рівні. Влітку 2018 року вперше поїхав за межі Еквадору – в оренду до нідерландського Віллем ІІ.
Через рік Паласіос підписав контракт з Лос-Анджелесом. На початку 2024-го став гравцем Корінтіанса, з яким виграв Лігу Пауліста.
У складі збірної Еквадору U-20 здобув бронзу Чемпіонату світу. У 19 років дебютував за національну команду Еквадору, грав на Копа Амеріка та був у заявці збірної ЧС-2022.
