Павло Василенко

Карпати офіційно оголосили про перехід захисника Дієго Паласіоса. Контракт укладено на умовах оренди на сезон 2025/26 з правом викупу, повідомляє пресслужба львівського клубу.

26-річний еквадорський захисник розпочав займатися футболом у клубах Норте Амеріка, Аукас та Депортіво Асогес, згодом грав за них на професійному рівні. Влітку 2018 року вперше поїхав за межі Еквадору – в оренду до нідерландського Віллем ІІ.

Через рік Паласіос підписав контракт з Лос-Анджелесом. На початку 2024-го став гравцем Корінтіанса, з яким виграв Лігу Пауліста.

У складі збірної Еквадору U-20 здобув бронзу Чемпіонату світу. У 19 років дебютував за національну команду Еквадору, грав на Копа Амеріка та був у заявці збірної ЧС-2022.