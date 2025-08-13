Сергій Стаднюк

Визначилися найкращі гравець та тренер другого туру УПЛ. Про це повідомляє пресслужба ліги.

Серед наставників було виділено заслуги Владислава Лупашка (Карпати). Серед футболістів – вінгера Кривбаса Глейкера Мендозу.

Львів’яни у другому турі сенсаційно відібрали очки у Шахтаря (1:0). Мендоза відзначився голом і асистом у матчі з Металістом 1925 (2:0).

Також було визначено символічну збірну туру

🧤 Голкіпер

О. Кемкін (Кривбас) — упевнено діяв у воротах, зробивши кілька ключових сейвів, які допомогли зберегти команді «сухий» матч проти Металіста 1925.

🛡 Захисники

К. Вівчаренко (Динамо) — контролював свій фланг у грі з Рухом (5:1), часто перегравав суперників у дриблінгу й віддавав загострювальні передачі. Одна з них призвела до автоголу Холода, інша – стала асистом на Буяльського.

Т. Михавко (Динамо) — надзвичайно надійно закрив зону центрального захисту, ефективно грав у відборі та підключався до атак, відкривши рахунок.

О. Веремієнко (Полтава) — проявив надійність і не дозволив Вересу відігратися після свого голу й уникнути сенсації (1:0).

С. Суханов (Оболонь) — грав на високому рівні по всьому полю: і в обороні міг виручити, і в атаці створив загрози. Оформив фантастичний м’яч у ворота Полісся (1:0).

🧠 Півзахисники

В. Буяльський (Динамо) — контроль м’яча, індивідуальні проходи, відкривання і загалом ключовий у центрі поля. Забив м’яч, що зняв усі питання щодо переможця.

Р. Саленко (Зоря) — сильні агресивні дії, дриблінг, створення моментів — давав фору суперникам у центрі. Оформив дебютний гол в УПЛ у матчі проти Кудрівки (2:1).

М. Яшарі (ЛНЗ) — точні передачі, створення загроз у чужому штрафному, став одним із рушіїв атаки. Забив переможний м’яч у ворота Епіцентра (1:0).

🎯 Нападники

Мендоза (Кривбас) — зірка матчу, активно проривав оборону суперників, постійно загострював гру. Оформив гол і асист.

Аліссон (Шахтар) — потужна, стрімка гра попереду, створював загрози біля воріт Карпат і забив, здавалося б, переможний м’яч.

І. Краснопір (Карпати) — його активність постійно тримали оборону Шахтаря у напрузі, яка не витримала на останніх хвилинах.