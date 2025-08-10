Головний тренер Шахтаря Арда Туран після матчу другого туру української Прем’єр-ліги проти Карпат (3:3) згадав, як у якості футболіста Галатасарая грав 1:1 на стадіоні Україна та вилітав із Ліги Європи. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Футбол взагалі складається певною мірою із таких історій, з таких дежавю, і це, безумовно, дуже чудово. Деколи ви повинні поважати ваші поразки, ваші невдачі – це частина футболу також, і це свідчить про певну силу вас як команди, як особистості.

А що стосується атмосфери на стадіоні, то вона дійсно була неймовірною, і я радий проживати такі моменти. На жаль, щодо саме спортивної боротьби, то сьогодні я і моя команда засмучені, але я радий, що вболівальники зуміли подарувати чудову атмосферу, багато емоцій, драйву. Тому, як я наголосив, ми поважаємо цю нашу невдачу, але також поважаємо те, що зумів показати суперник, те, як себе зарекомендували фанати на трибунах, і в цілому цю атмосферу футбольного свята.

Передусім, якщо порівнювати команду «Карпати» тоді й зараз, не можу так сказати, адже минуло все ж таки багато часу, але я впевнений, що схожості проглядаються в багатьох аспектах – як футбольних, так і навколофутбольних. У чому ви праві: що тодішнє, що це протистояння можна віднести до топматчів, хоча для мене обидві ці гри мають сумний відтінок.

Що стосується безпосередньо перебігу подій на футбольному полі, то, якщо ми дозволяємо собі пропускати три мʼячі в одному поєдинку, не може бути жодної мови про суддівство. Для нас зараз важливо зробити правильні висновки, вивчити потрібні уроки. Тому, як на мене, зовсім недоцільно говорити зараз саме про арбітра. Ми повинні концентруватися на собі, на своїх помилках і на тому, як могли їх припуститися.