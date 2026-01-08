Павло Василенко

Карпати офіційно повідомили про кадрове підсилення. Новачком зелено-білих став центральний захисник Віталій Холод, який до цього виступав у складі іншого представника Львова в еліті – Руха.

Карпати підписалм з 21-річним оборонцем контракт терміном на три з половиною роки – до 30 червня 2029 року.

Загалом в складі Руха Холод зіграв у 71 поєдинку, забивши один гол та віддавши чотири результативні передачі.

Наразі Карпати займають дев'яту позицію у чемпіонаті, маючи в активі 19 очок після 16 матчів.