Міграція гравців між складами львівських Руху та Карпат продовжується. На цей раз Карпати оголосили про підписання бразильського опорного півзахисника Едсона Фернандо.

27-річний футболіст приєднався до жовто-чорних ще наприкінці 2022 року, проте за цей час він також мав річний досвід оренди в мексиканському Хуаресі.

У першій половині цього сезону Едсон провів 15 матчів і відзначився одним результативним пасом, проявивши себе як ключовий гравець команди під керівництвом Івана Федика. Терміни нового контракту та умови трансферу поки що не розкриваються.

Раніше Карпати продовжили контракти з голкіпером та хавбеком.