18 лютого Карпати підпишуть контракт з 20-річним опорним півзахисником з Бразилії Ерікі, який восени виступав за вірменський клуб Ван.

За інформацією Sport.ua, легіонер уже зіграв за Карпати в останньому контрольному матчі на іспанському зборі проти китайського клубу Тяньцзінь. Портал Transfermarkt оцінює півзахисника у 225 тисяч євро.

Наразі Карпати посідають 9-те місце в УПЛ, набравши 19 очок. У 17-му турі команда зіграє 22 лютого проти Шахтаря.

Також стало відомо, що трансфер іншого бразильця, гравця Карпат, Бурніньо до Металіста 1925 може не відбутися.