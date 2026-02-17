Павло Василенко

Житомирське Полісся цієї зими серйозно націлилося на одного з найперспективніших молодих півзахисників УПЛ – Олег Федор із львівських Карпати. За інформацією журналіста Віктор Вацко, керівництво житомирян було готове піти на безпрецедентний крок і викласти за 21-річного хавбека близько трьох мільйонів євро.

Такий трансфер міг стати одним із найгучніших у зимове міжсезоння в Україні. У Поліссі розглядали Федора як ключове підсилення центру поля та інвестицію на роки вперед. Проте львівський клуб зайняв жорстку позицію й відмовився відпускати футболіста посеред сезону, вважаючи його важливою частиною поточного проєкту.

У Карпатах не приховують: попри привабливу суму, клуб не готовий розлучатися з одним зі своїх головних активів, тим більше з огляду на довгострокові плани. Контракт Федора чинний до грудня 2029 року, що дозволяє львів’янам почуватися впевнено під час будь-яких переговорів.

У нинішньому сезоні центральний півзахисник провів десять матчів і відзначився однією результативною передачею.

Карпати наразі йдуть дев’ятими в турнірній таблиці УПЛ, маючи 19 очок, а вже в наступному турі на команду чекає серйозне випробування – матч проти Шахтар.