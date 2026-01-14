Павло Василенко

Воротар Назар Домчак та півзахисник Артур Шах продовжили контракти зі своїм рідним клубом, пролонгувавши термін угоди з львівськими Карпатами.

18-річний голкіпер пов'язав своє майбутнє з зелено-білими на три роки – до 31 грудня 2029 року, а 20-річний хавбек підписав угоду з «левами» до 31 грудня 2028 року.

Transfermarkt оцінює вартість Домчака у 700 тисяч євро, а Шаха у 500 тисяч євро.

Протягом першої частини сезону 2025/26 Назар зіграв у 15 матчах за львівську команду, у яких пропустив 18 м’ячів та оформив сім «сухих» поєдинків. Артур провів за Карпати цієї кампанії 10 матчів без результативних дій.