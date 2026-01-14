Карпати припинили співпрацю з хавбеком
Футболіст отримав статус вільного агента
32 хвилини тому
Фото - ФК Карпати
Український півзахисник Владислав Клименко покинув Карпати. Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.
31-річний хавбек виступав за Карпати з 2023 року.
«ФК Карпати дякує Владиславу за внесок у розвиток клубу і бажає успіхів у подальшій кар'єрі», – йдеться в повідомленні клубу.
У поточному сезоні Клименко у складі Карпат провів десять матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним забитим м'ячем.
Авторитетний портал Transfermart оцінює гравця в 200 тисяч євро.
