Оболонь узгодила контракт з колишнім гравцем Карпат
Футболіст близький до втрати статусу вільного агента
16 хвилин тому
Фото - ФК Карпати
Захисник Павло Полегенько близький до переходу в Оболонь.
Як стало відомо Sport.ua, 15 січня ексгравець Карпат повинен пройти медогляд й якщо обійдеться без зауважень, то підпише контракт 1,5 року.
У поточному сезоні 31-річний Полегенько у складі Карпат провів 11 матчів.
На зимову перерву Оболонь пішла на 12-му місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 17 очок.
