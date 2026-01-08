Павло Василенко

Львівські Карпати офіційно повідомили, що за взаємною згодою сторін припинили співпрацю із захисником Павлом Полегеньком.

Полегенько став гравцем Карпат влітку 2023 року. Саме він був одним із тих футболістів, хто допоміг львівській команді здобути путівку до Української Прем'єр-ліги.

За два з половиною роки перебування у Львові вихованець київського Динамо провів 61 поєдинок за Карпати, забивши вісім голів та віддавши чотири результативні передачі.

У нинішньому сезоні Полегенько зіграв у 12 матчах за львівян в рамках УПЛ.

В активі 31-річного оборонця також є виступи за Динамо-2, Говерлу, Зірку, ФК Маріуполь, Десну, Інгулець, ПФК Львів та Зорю.