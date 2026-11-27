Виконавчий комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення збільшити максимально допустимий час очікування завершення повітряної тривоги під час футбольних матчів. Про зміни повідомила пресслужба УАФ.

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Нові правила стосуються поєдинків, початок яких запланований до 15:30 включно. Для матчів української Прем’єр-ліги тривалість очікування завершення повітряної тривоги збільшили до 180 хвилин.

Такий самий ліміт діятиме для матчів Кубка України на стадіях, де регламент передбачає проведення зустрічей на стадіонах третьої або четвертої категорії УАФ. Якщо ж кубковий поєдинок має відбутися на арені першої або другої категорії, команди очікуватимуть на відбій тривоги до 120 хвилин.

Для інших футбольних змагань, початок яких запланований до 15:30, також встановили обмеження в 120 хвилин. Важливо, що ці часові рамки стосуються як однієї безперервної повітряної тривоги, так і сукупної тривалості кількох сигналів небезпеки, які можуть оголошуватися протягом матчу.

Водночас для всіх категорій змагань, початок яких запланований після 15:30, правила залишилися без змін. У такому разі організатори матчу можуть очікувати завершення однієї безперервної повітряної тривоги не більше 60 хвилин. Якщо протягом зустрічі оголошують кілька тривог, їхня загальна тривалість не повинна перевищувати 120 хвилин.

Необхідність переглянути регламент особливо гостро проявилася після ситуації навколо матчу 12-го туру УПЛ між Харковом і Карпатами. Поєдинок було перервано на 47-й хвилині – невдовзі після початку другого тайму. Причиною стала повітряна тривога, оголошена в Київській області.

Через тривалу паузу Карпати скористалися положенням регламенту, яке дозволяло команді не чекати подальшого завершення тривоги після спливу встановленого часу. Львівський клуб залишив стадіон о 15:30, а матч того дня так і не вдалося дограти.

Рішення Карпат викликало активне обговорення у футбольному середовищі. Зокрема, лунали думки, що на момент від’їзду львівської команди ще залишався час для відновлення гри відповідно до чинних правил. Ситуація стала предметом гострих дискусій, оскільки перерваний матч безпосередньо вплинув на спортивні інтереси обох клубів.

Емоційно на події навколо зустрічі Харків – Карпати також відреагував український журналіст і коментатор Ігор Циганик. Після цього питання тривалості очікування під час повітряних тривог набуло ще більшого розголосу, а УАФ вирішила збільшити відповідні часові ліміти для частини матчів.