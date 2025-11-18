22-річний сенегальський вінгер Самба Діалло повернувся до Києва після оренди в ізраїльському Хапоелі Єрусалим і навіть узяв участь у контрольному матчі Динамо проти Епіцентра (2:1). Однак, за даними Telegram-каналу INSIDE UPL, тренерський штаб киян не включає футболіста до планів основної команди.

Після завершення оренди в Ізраїлі Діалло мав декілька варіантів продовження кар’єри — пропозиції надходили із Сербії та Туреччини. Утім, жоден із варіантів не зацікавив ні гравця, ні його оточення. Уся літня пауза пройшла для сенегальця в режимі самостійного підтримання фізичної форми.

На початку жовтня футболіст повернувся до Києва та деякий час тренувався з юнацькою командою Динамо U-19. Його участь у товариському матчі з Епіцентром, за даними джерела, мала виключно допоміжний характер — клуб хотів підтримати ігровий ритм гравця та надати йому мінімальну практику.

Тренерський штаб не розраховує на Діалло, і взимку Динамо планує шукати для нього можливі варіанти продовження кар’єри.

Минулого сезону Самба Діалло провів 19 матчів за Хапоель Єрусалим та забив 3 голи. Його чинний контракт із Динамо діє до 31 грудня 2026 року.