Павло Василенко

Майбутнє Маркуса Рашфорда залишається відкритим питанням і вже стало предметом активних переговорів між Барселоною та Манчестер Юнайтед. Каталонський клуб зацікавлений у тому, щоб зберегти англійського нападника на постійній основі, однак фінансові умови угоди наразі викликають серйозні труднощі.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, нещодавно відбулася зустріч представників двох клубів, під час якої обговорювалися можливі сценарії трансферу футболіста збірної Англії. Рашфорд нині виступає за Барселону на правах оренди та справив позитивне враження як на тренерський штаб, так і на керівництво клубу.

Головною перешкодою залишається пункт викупу в розмірі 30 мільйонів євро. Саме цю суму Барселона не готова виплачувати, вважаючи її завищеною з огляду на власні фінансові обмеження. Натомість каталонці запропонували «червоним дияволам» переглянути умови та погодитися на нижчу трансферну вартість.

Паралельно розглядається й альтернативний варіант – продовження оренди ще на один сезон. При цьому нова угода може включати обов’язковий викуп після виконання конкретних спортивних або фінансових умов. У Барселоні налаштовані оптимістично: клуб хоче зберегти Рашфорда, а сам гравець не приховує бажання залишитися в Каталонії надовго. Очікується, що переговори увійдуть у вирішальну фазу ближче до завершення сезону.