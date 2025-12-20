Мадридський Атлетіко серйозно зацікавлений у підписанні нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, який нині виступає за Барселону на правах оренди. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, керівництво Атлетіко розраховує перехопити 28-річного форварда та не дозволити каталонському клубу зберегти гравця у своєму складі. У Мадриді готові піти на суттєві фінансові кроки й запропонувати Рашфорду контракт на умовах, вигідніших за ті, які може надати Барселона.

Раніше англійський нападник інформував керівництво Манчестер Юнайтед про своє бажання не розглядати пропозиції від інших клубів Ла Ліги, оскільки він прагнув продовжити кар’єру саме в Барселоні. Втім, у таборі Атлетіко переконані, що зможуть змінити позицію футболіста за рахунок привабливіших умов.

У поточному сезоні Маркус Рашфорд провів 23 матчі у складі Барселони, відзначився сімома забитими м’ячами та віддав 11 результативних передач. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 40 мільйонів євро.