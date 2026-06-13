Олександр Сукманський

Збірна Катару, яка була господарем чемпіонату світу 2022 року, розпочне свій шлях на ЧС-2026 поєдинком проти Швейцарії. Європейська команда підходить до турніру в статусі одного з фаворитів групи B після стабільних результатів у відбірковому циклі та товариських матчах.

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Для Катару попередній мундіаль став дебютним, однак команда не змогла подолати груповий етап, програвши всі три матчі. Напередодні старту нового чемпіонату світу підопічні Хулена Лопетегі зіграли внічию 0:0 із Сальвадором, продовживши безвиграшну серію до шести поєдинків. За цей відрізок катарці забили лише два м’ячі.

Додатковою проблемою для представника Азії є статистика матчів проти європейських збірних. Катар здобув лише дві перемоги в останніх 15 зустрічах з суперниками з Європи, а також не вигравав у 11 поспіль офіційних міжнародних матчах, проведених за межами своєї країни.

Швейцарія, своєю чергою, продовжила серію успішних результатів, зігравши внічию 1:1 з Австралією. Команда Мурата Якіна зазнала лише однієї поразки в останніх 14 матчах, здобувши вісім перемог та п’ять нічиїх.

Під час відбору на ЧС-2026 швейцарці стали однією з двох європейських збірних, які жодного разу не поступалися в рахунку. Крім того, команда не програвала стартові матчі чемпіонатів світу з 1966 року.

Єдина очна зустріч між суперниками відбулася у 2018 році та завершилася перемогою Катару з рахунком 1:0 у товариському матчі.

Серед гравців, за якими варто стежити, виділяється Акрам Афіф, найкращий футболіст Азії 2024 року, який забив переможний м’яч у попередній зустрічі команд. У складі Швейцарії небезпечним залишається Брель Емболо, який уже відзначився п’ятьма голами на великих міжнародних турнірах.

Катар підходить до матчу без нових кадрових втрат. У швейцарців певні питання залишаються щодо фізичної готовності Ноа Окафора, який нещодавно відновився після травми литкового м’яза.

З огляду на поточну форму команд, саме Швейцарія вважається фаворитом майбутнього протистояння.

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