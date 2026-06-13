Збірні США та Парагваю дали старт ЧС-2026 в квартеті D. Матч у Лос-Лос-Анджелесі завершився з рахунком 4:1.

Господарі цьогорічного Мундіалю виглядали надпереконливо на тлі латиноамериканців, які не були готові до шаленої інтенсивності, на якій США провели першу 45-хвилинку.

Підопічні Маурісіо Почеттіно ще до перерви відвантажили три голи без відповіді у ворота Парагваю. Автогол Бобадільї та дубль Балогуна забезпечили результат для зоряно-смугастих.

Форвард Монако міг претендувати на хет-трик у цій зустрічі, проте взяття воріт було скасовано через офсайд під час гольової атаки США.

По перерві Парагвай почав приходити до тями. Заміна в перерві лідера американців Пулішича дещо послабила атакувальні спроможності США, намагаючись зіграти по результату.

Парагвай, в підсумку напрацював на гол престижу Маурісіо, який на 73-й хвилині подарував привід посвяткувати гостьовій команді.

Останнє слово в матчі було за американцями- на фініші компенсованого часу Рейна красивим ударом зовнішньою стороною стопи встановив фінальний результат в цьому протистоянні.

ЧС-2026. Група D. 1 тур

США - Парагвай 4:1

Голи: Бобаділья, 7 (автогол), Балогун, 31, 45+5, Рейна, 90+8 - Маурісіо, 73