Роналду — про від'їзд на ЧС: «Вирушаємо із силою мільйонів португальців»
Зірковий португалець подякував вболівальникам за віру в національну команду
близько 1 години томуПідписатися в
Капітан та нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду подякував фанатам національної команди за підтримку напередодні матчів світової першості.
39-річний форвард опублікував звернення, у якому наголосив на важливості єднання команди із вболівальниками перед початком фінальної частини турніру.
Ми вирушаємо [на чемпіонат світу] із силою мільйонів португальців. Дякую, що ви з нами.
Перший матч на ЧС збірна Португалії проведе 17 червня проти ДР Конго.
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