Сергій Стаднюк

В 1/8 фіналу Кубка України Чернігів і Лісне видали напружений поєдинок, який завершився внічию 1:1 в основний час.

Основні події припали на фінальний відрізок гри. Господарі повели на 78-й хвилині після пенальті, який реалізував Романченко. Та вже у компенсований час Лісне врятувалося: на 94-й Сергій Рибалка зрівняв рахунок з одинадцятиметрового, який заробив Денис Гармаш.

Долю матчу вирішила серія пенальті – Чернігів виграв 4:3. Під час післяматчевих ударів свої спроби реалізували Гармаш і Рибалка. Вирішальну роль зіграв голкіпер Чернігова Максим Татаренко: він вгадав напрямок кожного удару суперників і відбив два з них, що забезпечило перемогу господарям.

Чернігів вийшов до чвертьфіналу Кубка України та дізнається свого суперника після жеребкування.

Кубок України, 1/8 фіналу

Чернігів – Лісне 1:1 (4:3 – пен.)

Голи: Романченко, 78 (пен.) – Рибалка, 90+4 (пен.)

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Чернігів – Лісне.