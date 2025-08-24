Кельн тріумфально відсвяткував повернення в Бундеслігу
Переможець Бундесліги 2 розпочав з перемоги
Фото - Кельн
Кельн завдяки голу на останніх хвилинах обіграв Майнц у 1 турі нового сезону Бундесліги. Матч завершився з рахунком 1:0.
Ключовий епізод стався на 60-й хвилині, коли футболіст Майнца Небель, будучи останнім захисником, сфолив на Камінському отримав пряму червону картку.
Майнц тримався в меншості до 90-ї хвилини, поки Вальшмідт не знайшов радіокерованою передачею Бюльтера, який головою переправив м'яч у сітку, що приніс Кельну 3 очки у першому матчі після повернення в еліту
Бундесліга. 1 тур
Майнц - Кельн 0:1
Гол: Бюльтер, 90
