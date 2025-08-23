Головна тренерка жіночої команди Ворскли Ія Андрущак порівняла рівні зарплат із чоловічим футболом. Також фахівчиня повідомила, у який момент президент Динамо Ігор Суркіс вирішив закрити жіночу команду киян.

Наприклад, історія з жіночою командою Динамо Київ, яка минулого року просто знялася з чемпіонату, тому що, типу, бренд Динамо Київ дорожчий, ніж… У нас був матч Ворскла – Динамо (10:0), і, звичайно, Суркіс сказав: «Все, закриваємо, бо мені нецікаво. У мене Динамо Київ, у мене бренд».

Але він нічого не зробив для того. Бюджет у Динамо – я не знаю всіх цифр, але думаю, що жіноча команда – це один відсоток, щоб створити нормальну команду.

Якби фанати Барселони поділяли гру на жіночий і чоловічий футбол, думаю, 96 тисяч не зібралося б на стадіоні. Вони просто прийшли підтримати свою команду, ось і все. Якби це були якісь гендерні моменти, то, думаю, стільки людей не назбиралося б.

Хто визначає ціну, як оцінити рівень футболістки в фінансах? Я не знаю. Тому що зарплати, наприклад, в Іспанії, в 5-й чи 6-й команді, може, в декількох гравців такі, як у нас, а так нижче. В Атлетико Мадрид, може, я зараз відкрию таємницю, 1750 євро. На той момент у її клубі могли платити 1500.

Це правда, це не секрет ні для кого зараз, що є команди в Першій і Другій лігах, які отримують менше, ніж провідні жіночі команди. Я скажу, що, наприклад, рівень зарплат у Чехії, Польщі, Угорщині – це приблизно наш рівень. Десь менше, десь трохи більше, але це плюс-мінус одне й те саме.

Я не знаю, чи це свідчить саме про розвиток. Не знаю, чесно, як відповісти, тому що про розвиток більше свідчать, напевно, результати на футбольному полі. Величина зарплат свідчить більше, напевно, про фінансові амбіції дівчат, клубів і так далі, але не про рівень.