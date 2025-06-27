Керівництво Динамо привідкрило завісу майбутніх зборів у Австрії
Із чим кияни прийшли до закордонного етапу підготовки до нового сезону?
14 хвилин тому
Генеральний директор Динамо Дмитро Бріф поділився деталями майбутніх літніх зборів команди в Австрії та підготовки до них. Слова менеджера передає пресслужба киян.
Літні збори за традицією пройдуть в Австрії, там чудові умови, прекрасний клімат. Ми впевнені, що там зможемо якнайкраще підготувати команду до наступного сезону та участі у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Впевнений, команда докладе всіх зусиль. Ми обирали готель, поля, усю інфраструктуру, яка максимально підійде команді для підготовки.
Нагадаємо, до Австрії Динамо вирушить 30 червня. Там до 20 липня столична команда готуватимуться до старту нового сезону.
Цікаво, що головний тренер «біло-синіх» Олександр Шовковський долучить до роботи з першою командою ряд гравців складу U-19.
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