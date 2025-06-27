Генеральний директор Динамо Дмитро Бріф поділився деталями майбутніх літніх зборів команди в Австрії та підготовки до них. Слова менеджера передає пресслужба киян.

Літні збори за традицією пройдуть в Австрії, там чудові умови, прекрасний клімат. Ми впевнені, що там зможемо якнайкраще підготувати команду до наступного сезону та участі у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Впевнений, команда докладе всіх зусиль. Ми обирали готель, поля, усю інфраструктуру, яка максимально підійде команді для підготовки.