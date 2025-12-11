Мадридський Реал зазнав поразки від Манчестер Сіті на Сантьяго Бернабеу з рахунком 1:2 у 6-му турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Згідно з Marca, керівництво клубу не планує звільняти головного тренера Хабі Алонсо після цієї невдачі. Фахівець зберігає довіру босів, які впевнені у можливості досягти позитивного результату під керівництвом 44-річного наставника.

У Ла Лізі Реал посідає друге місце, поступаючись лідируючій Барселоні чотири очки. У Лізі чемпіонів вершкові після шести матчів мають 12 очок і розташувалися на сьомій позиції у групі.