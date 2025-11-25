Павло Василенко

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн уперше прокоментував чутки про можливий перехід до Барселони, які ширились останніми тижнями. Форвард наголосив, що чемпіони Іспанії не виходили з ним на зв’язок, і запевнив: залишати Мюнхен найближчим часом не збирається.

«Я ні з ким не контактував – і вони зі мною також. Я чудово почуваюся у своїй нинішній ситуації. Так, я не коментував це публічно щодо Баварії, але й немає потреби поспішати. Я справді щасливий у Мюнхені, що видно з моєї гри. Якщо колись з’являться контакти – тоді побачимо. Але зараз я не думаю про наступний сезон. Влітку – чемпіонат світу. Та й виглядає досить малоймовірно, що щось зміниться після цього сезону. Не думаю, що фанатам Баварії є про що хвилюватися», – сказав Кейн у коментарі Bild.

Цього сезону 32-річний англієць провів 23 матчі за Баварію у всіх турнірах, забив 27 голів та віддав чотири результативні передачі. Його контракт із клубом чинний до 30 червня 2027 року. За оцінками Transfermarkt, вартість форварда становить 75 млн євро.