Нападник мюнхенської Баварії та капітан збірної Англії Гаррі Кейн у поєдинку 6 туру кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти Албанії оформив дубль та довів свій рахунок у національній команді до 77 і 78 точних ударів. Зустріч завершилася перемогою Англії з рахунком 2:0.

Статистичний портал Squawka інформує, що ці голи дозволили Кейну перевершити легендарного Пеле, який мав 77 результативних ударів за збірну Бразилії. Завдяки цьому досягненню форвард піднявся на чисте 12 місце у списку найкращих бомбардирів збірних у світовій історії.

Після чергового ривка Кейн зупинився лише за крок від наступної вершини. Тепер його ціллю є Неймар та атакувальний лідер збірної Замбії Годфрі Читалу, які мають по 79 результативних ударів.

Абсолютний рекорд залишається за португальцем Кріштіану Роналду, який відзначився 143 голами у складі своєї національної команди.