Кейн випередив Пеле та вийшов на відстань одного кроку від Неймара за голами за збірну
Форвард Англії забив двічі албанцям
15 хвилин тому
Нападник мюнхенської Баварії та капітан збірної Англії Гаррі Кейн у поєдинку 6 туру кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти Албанії оформив дубль та довів свій рахунок у національній команді до 77 і 78 точних ударів. Зустріч завершилася перемогою Англії з рахунком 2:0.
Статистичний портал Squawka інформує, що ці голи дозволили Кейну перевершити легендарного Пеле, який мав 77 результативних ударів за збірну Бразилії. Завдяки цьому досягненню форвард піднявся на чисте 12 місце у списку найкращих бомбардирів збірних у світовій історії.
Після чергового ривка Кейн зупинився лише за крок від наступної вершини. Тепер його ціллю є Неймар та атакувальний лідер збірної Замбії Годфрі Читалу, які мають по 79 результативних ударів.
Абсолютний рекорд залишається за португальцем Кріштіану Роналду, який відзначився 143 голами у складі своєї національної команди.
