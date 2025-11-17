Нападник збірної Англії та мюнхенської Баварії Гаррі Кейн прокоментував, наскільки реально для нього поборотися за Золотий м’яч. Форвард підкреслив, що без командних досягнень навіть феноменальна результативність не гарантує перемоги в головній індивідуальній нагороді світового футболу.

Я міг би забити 100 голів за сезон, але якщо не виграю Лігу чемпіонів або чемпіонат світу, то, найімовірніше, не отримаю Золотий м’яч.

Те саме стосується Голанда та будь-якого іншого гравця. Потрібно вигравати великі трофеї. Ми у чудовій формі в Баварії, тому, можливо, це трохи збільшує мої шанси. Те саме і зі збірною Англії.

Сподіваюся, якщо справи у клубі та збірній підуть як треба, то я обов’язково претендуватиму на такий трофей, як Золотий м’яч, –наводить слова Кейна Reuters.

Цього сезону Кейн демонструє високий рівень результативності. У 17 матчах за Баварію у всіх турнірах він забив 23 голи, зберігаючи статус одного з найкращих форвардів Європи. Також Кейн є найкращим бомбардиром відборів до ЧС та Євро.