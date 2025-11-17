Кейн: «Щоб здобути Золотий м'яч, потрібно вигравати великі трофеї»
Форвард наголосив, що без значних титулів найпрестижніша індивідуальна нагорода недосяжна
близько 1 години тому
Нападник збірної Англії та мюнхенської Баварії Гаррі Кейн прокоментував, наскільки реально для нього поборотися за Золотий м’яч. Форвард підкреслив, що без командних досягнень навіть феноменальна результативність не гарантує перемоги в головній індивідуальній нагороді світового футболу.
Я міг би забити 100 голів за сезон, але якщо не виграю Лігу чемпіонів або чемпіонат світу, то, найімовірніше, не отримаю Золотий м’яч.
Те саме стосується Голанда та будь-якого іншого гравця. Потрібно вигравати великі трофеї. Ми у чудовій формі в Баварії, тому, можливо, це трохи збільшує мої шанси. Те саме і зі збірною Англії.
Сподіваюся, якщо справи у клубі та збірній підуть як треба, то я обов’язково претендуватиму на такий трофей, як Золотий м’яч, –наводить слова Кейна Reuters.
Цього сезону Кейн демонструє високий рівень результативності. У 17 матчах за Баварію у всіх турнірах він забив 23 голи, зберігаючи статус одного з найкращих форвардів Європи. Також Кейн є найкращим бомбардиром відборів до ЧС та Євро.
