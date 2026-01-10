Хачеріді та інші: Чорноморець повідомив про кадрові зміни в команді
Клуб зробив офіційну заяву
Євген Хачеріді. Фото - ФК Чорноморець
Чорноморець повідомив про завершення співпраці з чотирма футболістами. Одеський клуб залишили:
- Олександр Осман
- Євген Хачеріді
- Ростислав Русин
- Ернандес Луіфер
«Кожен із вас був частиною команди, віддавав сили, характер і професіоналізм на полі та за його межами.
Дякуємо за роботу, емоції, матчі й спільно прожитий час у чорно-синіх кольорах», – написала пресслужба «моряків».
Чорноморець наразі посідає третє місце в турнірній таблиці Першої ліги з 38 очками в 18 матчах.
