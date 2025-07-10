Мадридський Реал завершив 2025 рік без жодного титулу. Останній шанс на трофей команда втратила 9 липня, коли у півфіналі Клубного чемпіонату світу була розгромлена ПСЖ з рахунком 0:4.

До цього під керівництвом Карло Анчелотті мадридці не змогли здобути жодного з внутрішніх трофеїв: Ла Лігу, Кубок Іспанії та Суперкубок країни виграла Барселона. У Лізі чемпіонів Реал припинив боротьбу на стадії 1/4 фіналу після поразки від лондонського Арсенала.

Останній раз Реал завершував сезон без титулів у 2021 році.

Попри невдачі у 2025-му, варто зазначити, що у серпні та грудні 2024 року команда здобула два трофеї — Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок.