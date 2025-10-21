Хаос! Суперник Шахтаря в Лізі конференцій опинився в складній ситуації
Ситуація залишається не визначеною
близько 1 години тому
Едвард Йорданеску / Фото - TVP
Едвард Йорданеску поки що залишається тренером Легії за кілька днів до матчу 3 туру Ліги конференцій проти Шахтаря.
В румунських медіа почали з'являтися версії, що екстренер збірної Румунії звернувся до керівництва «войскових» розірвати контракт, пише iAMSport.
Мотивом такого рішення могла слугувати трансферна політика Легії, яка влітку продала 8 гравців на 15 мільйонів євро, а новачки не відповідають рівню амбіцій варшавського клубу.
В самому клубі кажуть, що Йорданеску у відставку не подавав.
Відомі шанси Динамо та Шахтаря вийти у плей-оф Ліги конференцій.
Поділитись