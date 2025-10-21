Едвард Йорданеску поки що залишається тренером Легії за кілька днів до матчу 3 туру Ліги конференцій проти Шахтаря.

В румунських медіа почали з'являтися версії, що екстренер збірної Румунії звернувся до керівництва «войскових» розірвати контракт, пише iAMSport.

Мотивом такого рішення могла слугувати трансферна політика Легії, яка влітку продала 8 гравців на 15 мільйонів євро, а новачки не відповідають рівню амбіцій варшавського клубу.

В самому клубі кажуть, що Йорданеску у відставку не подавав.

