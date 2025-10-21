У таборі польської Легії напередодні матчу проти донецького Шахтаря панує безлад. Головний тренер команди Едвард Йорданеску подав у відставку, однак керівництво клубу відмовляється її приймати.

Напередодні спортивний директор Фредді Боніч заявив, що наставник залишається на посаді, але за годину до цього журналісти повідомляли про його звільнення. Вранці команда взагалі не вийшла на тренування — його було скасовано без пояснень.

Станом на 11:30 за польським часом офіційного рішення від керівництва клубу немає. Незрозуміло навіть, коли команда вирушить до Кракова і хто очолить її на матч із Шахтарем.

Останні результати Легії також залишають бажати кращого — клуб востаннє перемагав ще наприкінці вересня, після чого двічі поспіль програв із рахунком 1:3 в Екстраклясі та не зміг впоратися із Самсунспором у Лізі конференцій.

Клуб наразі зосереджений на виступах у чемпіонаті та Кубку Польщі, де з неділі до середи на нього чекає серія вирішальних матчів. Тому, як зазначають польські журналісти, поєдинок із Шахтарем може стати відносно легким для донеччан.

Ліга конференцій, 2 тур

Четвер, 23 жовтня. Міський Стадіон ім. Хенрика Реймана (Краків)

19:45 — Шахтар Донецьк (Україна) – Легія Варшава (Польща)