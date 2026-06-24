Сергій Разумовський

Венесуельський нападник Карлос Парако офіційно став гравцем ФК Харків. Про підписання нового форварда повідомила пресслужба клубу.

Харків уклав контракт із 22-річним футболістом за схемою 3+1. Це означає, що базова угода розрахована на три роки, а також передбачає можливість її продовження ще на один сезон. Фінансові деталі трансферу сторони офіційно не розкривають.

Раніше Карлос Парако виступав за Кривбас. За попередньою інформацією, криворізький клуб може отримати за перехід нападника близько одного мільйона євро. Водночас офіційного підтвердження цієї суми від клубів не було.

Карлос Парако народився у столиці Венесуели Каракасі. Він є вихованцем місцевого клубу Депортіво Тачира, де розпочинав свій футбольний шлях. На професійному рівні нападник виступав за Депортіво Тачира, Метрополітанос і Кривбас.

У складі Кривбаса венесуельський форвард провів 30 матчів минулого сезону. За цей період він відзначився вісьмома забитими м’ячами та віддав три результативні передачі.

У новій команді футболіст виступатиме під 10-м номером. За даними порталу Transfermarkt, поточна ринкова вартість Карлоса Парако становить 1,5 мільйона євро.

Раніше ФК Харків оголосив про гучний трансфер півзахисника Динамо.