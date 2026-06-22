Павло Василенко

Півзахисник криворізького Кривбаса Карлос Парако продовжить свою кар'єру в іншому клубі УПЛ. Футболіст приєднається до ФК Харків.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, найближчим етапом для гравця стане проходження медичного огляду, після чого сторони офіційно підпишуть контракт. Повідомляється, що Кривбас отримає за цей трансфер близько одного мільйона євро.

22-річний Парако стане першим і єдиним іноземцем у складі команди, який візьме участь у стартовому п’ятиденному міні-зборі харківського клубу. Команда розпочинає підготовку до нового сезону вже сьогодні після виходу з відпустки.

У сезоні 2025/2026 Парако провів 29 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі.