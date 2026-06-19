Павло Василенко

ФК Харків уклав контракт з українським півзахисником Динамо Олександром Яциком. Угода розрахована на чотири роки, повідомляє пресслужба харківського клубу.

Повідомлялося, що сума трансферу 23-річного гравця складе мінімум три мільйонів євро, кияни також матимуть відсоток від його наступного продажу.

Яцик в минулому сезоні провів 27 матчів за Динамо, забивши три м’ячі.

Всього за біло-синіх він зіграв у 30 зустрічах.

З 2023 року по 2025 рік Яцик виступав на правах оренди за Зорю, де працював з нинішнім головним тренером ФК Харків Младеном Бартуловичем.