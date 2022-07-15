Хацкевич: «Тільки дилетанти кажуть, що «Динамо» має проходити «Фенербахче»

Колишній тренер «Динамо» Олександр Хацкевич оцінив перспективи киян в кваліфікації Ліги чемпіонів, де українці зустрінуться з «Фенербахче».



«Динамо» зможе пройти «Фенербахче»?

Буде цікава гра, шанси рівні. Жодної переваги у «Динамо» я не бачу. «Динамо» грало благодійні матчі, «Фенербахче» грало у чемпіонаті, цим все нівелюється. Хто на полі буде кращим, у кого вища майстерність, той і переможе.