Чергове підсилення. «Фенербахче» зміцнив опорну зону досвідченим бразильцем
Хацкевич: «Тільки дилетанти кажуть, що «Динамо» має проходити «Фенербахче»
Колишній тренер киян оцінив команди як рівні
11:49
Колишній тренер «Динамо» Олександр Хацкевич оцінив перспективи киян в кваліфікації Ліги чемпіонів, де українці зустрінуться з «Фенербахче».
«Динамо» зможе пройти «Фенербахче»?
Усі кажуть, що «Динамо» має проходити «Фенербахче». Так кажуть лише дилетанти. «Фенербахче» – досить сильна команда. Прийшов новий тренер, він теж дуже добре знає «Динамо», грав проти киян у Лізі чемпіонів (Жорже Жезуш очолював «Бенфіку»). Це такий самий гранд турецького футболу, як і «Динамо» в Україні.
Буде цікава гра, шанси рівні. Жодної переваги у «Динамо» я не бачу. «Динамо» грало благодійні матчі, «Фенербахче» грало у чемпіонаті, цим все нівелюється. Хто на полі буде кращим, у кого вища майстерність, той і переможе.
«Фенербахче» продовжує підсилюватися напередодні матчів ЛЧ.
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