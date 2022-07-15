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Хацкевич: «Тільки дилетанти кажуть, що «Динамо» має проходити «Фенербахче»

Колишній тренер киян оцінив команди як рівні
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
11:49
Хацкевич: «Тільки дилетанти кажуть, що «Динамо» має проходити «Фенербахче»

Колишній тренер «Динамо» Олександр Хацкевич оцінив перспективи киян в кваліфікації Ліги чемпіонів, де українці зустрінуться з «Фенербахче».

«Динамо» зможе пройти «Фенербахче»?

Усі кажуть, що «Динамо» має проходити «Фенербахче». Так кажуть лише дилетанти. «Фенербахче» – досить сильна команда. Прийшов новий тренер, він теж дуже добре знає «Динамо», грав проти киян у Лізі чемпіонів (Жорже Жезуш очолював «Бенфіку»). Це такий самий гранд турецького футболу, як і «Динамо» в Україні.

Буде цікава гра, шанси рівні. Жодної переваги у «Динамо» я не бачу. «Динамо» грало благодійні матчі, «Фенербахче» грало у чемпіонаті, цим все нівелюється. Хто на полі буде кращим, у кого вища майстерність, той і переможе.

«Фенербахче» продовжує підсилюватися напередодні матчів ЛЧ.

Джерело: fanday.net Олег Шумейко-молодший
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Олександр Хацкевич Динамо Київ Фенербахче (футбол)

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