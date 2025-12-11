Павло Василенко

Півзахисник Валентин Рубчинський, який останні півтора сезони виступає у київському Динамо, може змінити клубну прописку вже найближчим часом.

23-річний футболіст близький переходу в іншу команду під час зимового трансферного вікна, повідомляє сайт Sport.ua.

Джерело зазначає, що окрім потенційного трансферу, також розглядається можливість оренди хавбека до іншого клубу.

Рубчинський перейшов до Динамо навесні 2024 року з Дніпра-1, а його контракт з киянами розрахований до 30 червня червня 2028 року.

Цього сезону хавбек провів три матчі за Динамо в усіх турнірах без результативних дій.