Кварцяний: «Навіть кризова Фіоретнина фаворит у грі проти Динамо»
Експерт оцінив шанси біло-синіх у найближчому поєдинку
близько 1 години тому
Відомий український тренер Віталій Кварцяний в інтерв’ю сайту BLIK.ua поділився очікуваннями від матчу п’ятого туру основного етапу Ліги конференцій Фіорентина – Динамо.
«Футбол така гра, що шанси завжди є. Та навіть попри те, що нині Фіорентина аутсайдер у себе в чемпіонаті, рівень італійської Серії А та нинішньої УПЛ кардинально різні, тому навіть кризова флорентійська команда фаворит у грі проти Динамо.
У Динамо зараз ситуація ще гірша, ніж у Фіорентини. Костюк, якому не позаздриш, пробує щось виправити, але експериментувати у грі з такою командою, як Фіорентина дуже ризиковано. Досвіду киянам може не вистачити, а просто битися на полі замало. Думаю, що Фіорентина переможе з рахунком 3:1».
Поєдинок Фіорентина – Динамо буде зіграно завтра, 11 грудня. Початок гри о 19:45 за київським часом.