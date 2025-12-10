Відомий український тренер Віталій Кварцяний в інтерв’ю сайту BLIK.ua поділився очікуваннями від матчу п’ятого туру основного етапу Ліги конференцій Фіорентина – Динамо.

«Футбол така гра, що шанси завжди є. Та навіть попри те, що нині Фіорентина аутсайдер у себе в чемпіонаті, рівень італійської Серії А та нинішньої УПЛ кардинально різні, тому навіть кризова флорентійська команда фаворит у грі проти Динамо.

У Динамо зараз ситуація ще гірша, ніж у Фіорентини. Костюк, якому не позаздриш, пробує щось виправити, але експериментувати у грі з такою командою, як Фіорентина дуже ризиковано. Досвіду киянам може не вистачити, а просто битися на полі замало. Думаю, що Фіорентина переможе з рахунком 3:1».

Поєдинок Фіорентина – Динамо буде зіграно завтра, 11 грудня. Початок гри о 19:45 за київським часом.