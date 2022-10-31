Хавбек «Динамо» пообіцяв зробити все, щоб вийти з чорної смуги

Владислав Кабаєв / Фото - ФК Динамо Київ

Півзахисник «Динамо» Владислав Кабаєв після перемоги у матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти «Кривбасу» (3:1) заявив, що команда постарається вийти з кризи.

Усі гравці - дорослі люди та розуміють ситуацію, яка склалася навколо нашої команди. Хотілося б вийти з неї з гордо піднятою головою. Упевнений, що ми можемо це зробити. У кожної команди буває чорна смуга. Ситуація неприємна, але дякуємо нашим уболівальникам, які вірять в нас. Будемо робити все для того, щоб якнайшвидше розпочалася біла смуга.



У колективі ми дуже багато розмовляємо на цю тему - і до цієї гри, і на початку сезону, і з тренером. Можливо, вже потрібно її трохи відпустити, адже було важко психологічно. Ми всі розуміємо, в якій ми зараз ситуації, навіть без розмов. Усі виходять битися за динамівську емблему. Тяжко, але це футбол, в який ми прийшли, тому що любимо цю гру.



Ванат знову забив? Ми дуже раді за нього та віримо в нього. Це молодий форвард, у якого велике майбутнє. Ванат це доводить на футбольному полі.