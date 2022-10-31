Хавбек «Динамо» пообіцяв зробити все, щоб вийти з чорної смуги
Півзахисник «Динамо» Владислав Кабаєв після перемоги у матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти «Кривбасу» (3:1) заявив, що команда постарається вийти з кризи.
Вигравати завжди важливо, щоб зберігати дух переможця. Ми – «Динамо» Київ, і нам потрібно не зважати на інших, а дивитися на свою гру та в кожному матчі здобувати три очки. Після невдач для нас було дуже важливо забити більше одного гола, виграти та заробити ці три бали.
Усі гравці - дорослі люди та розуміють ситуацію, яка склалася навколо нашої команди. Хотілося б вийти з неї з гордо піднятою головою. Упевнений, що ми можемо це зробити. У кожної команди буває чорна смуга. Ситуація неприємна, але дякуємо нашим уболівальникам, які вірять в нас. Будемо робити все для того, щоб якнайшвидше розпочалася біла смуга.
У колективі ми дуже багато розмовляємо на цю тему - і до цієї гри, і на початку сезону, і з тренером. Можливо, вже потрібно її трохи відпустити, адже було важко психологічно. Ми всі розуміємо, в якій ми зараз ситуації, навіть без розмов. Усі виходять битися за динамівську емблему. Тяжко, але це футбол, в який ми прийшли, тому що любимо цю гру.
Ванат знову забив? Ми дуже раді за нього та віримо в нього. Це молодий форвард, у якого велике майбутнє. Ванат це доводить на футбольному полі.
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