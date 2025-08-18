Павло Василенко

Півзахисник Роман Саленко, який виступає за луганську Зорю на правах оренди з київського Динамо, в інтерв'ю для сайту «Український футбол» розповів детальніше про свій перехід.

«Це було спільне рішення президента Динамо з агентом – і наступного дня я вже був в розташуванні Зорі. Коли все вирішилось, Олександр Шовковський поспілкувався зі мною. Вказав, які аспекти повинен покращити, щоб повернутись сильнішим».

Зазначимо, що Роман Саленко є вихованцем київського клубу. З 2024 року він провів за першу команду лише чотири матчі, сумарно провівши на полі сім хвилин.

Батько футболіста Олег Саленко більшу частину кар'єри провів у Динамо (1989-1992), забивши 45 голів у 129 матчах, згідно з даними Transfermarkt.

Сьогодні Зоря грає з криворізьким Кривбасом у матчі третього туру УПЛ.