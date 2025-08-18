Зоря призначила нового спортивного директора
Кадрові перестановки в менеджменті
близько 2 годин тому
Фото - ФК Зоря (2025/2026)
Відомий в минулому український футболіст і тренер Юрій Дудник став новим спортивним директором Зорі, повідомляє офіційний сайт клубу.
На цій посаді Дудник замінив Юрія Коваля, який перейшов на роботу в Олександрію.
Дудник в період з 2008 по 2022 рік працював в Зорі на різних посадах, а на початку 2025 року повернувся в клуб, працюючи помічником Младена Бартуловича.
Поділитись