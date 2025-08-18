Головний наставник Динамо Олександр Шовковський висловився про моральний стан своєї команди після вильоту з Ліги чемпіонів у дуелі з кіпрським Пафосом (0:1, 0:2) на стадії третього кваліфікаційного раунду.

За словами фахівця, динамівці не можуть ігнорувати цю подію і єдиний правильний вихід із ситуації – це перемагати у майбутніх матчах.

«Ми граємо в насиченому графіку. Як би не було в житті іноді складно, ми чудово розуміємо про те, що сезон лише починається. Це боляче, це неприємно, дуже. Але ми не можемо дозволити собі якимось чином розслабитися, голову опустити, засунути її в пісок чи ще щось. Ми готуємося, ми аналізуємо, ми робимо якісь висновки та йдемо далі. І в будь-якому матчі будемо налаштовуватися виключно на те, щоб виходити, грати і перемагати», – сказав Шовковський для пресслужби Динамо.

Свій шлях у єврокубках кияни продовжать у плей-офф кваліфікації Ліги Європи, де їхнім суперником стане ізраїльський Маккабі з Тель-Авіва. Ігри заплановані на 21 та 28 серпня, початок – о 21:00 за київським часом.