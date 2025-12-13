Сергій Разумовський

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оголосив про черговий пакет рішень, ухвалених за підсумками розгляду порушень у матчах української Премєр-ліги. Одна з найпомітніших санкцій стосується півзахисника житомирського Полісся Олександра Андрієвського, який був вилучений у поєдинку 15-го туру проти львівського Руху, що завершився мінімальною поразкою його команди з рахунком 0:1. Саме епізод із грубим фолом з боку хавбека став підставою для дисциплінарного розгляду на рівні КДК УАФ.

Як повідомили в Українській асоціації футболу, за результатами засідання, яке відбулося у п’ятницю, 12 грудня, щодо інциденту було прийнято рішення про двохматчеву дискваліфікацію Олександра Андрієвського. У офіційній частині повідомлення зазначається, що, розглянувши матеріали щодо вилучення футболіста Полісся в матчі Рух – Полісся, який пройшов 7 грудня 2025 року, КДК відсторонив гравця від участі у змаганнях на два матчі за серйозне ігрове порушення.

Водночас один із цих двох поєдинків визначено як умовний, із випробувальним строком тривалістю один рік. Це означає, що у разі відсутності нових дисциплінарних порушень подальшу частину санкції може бути фактично «заморожено», але за повторне грубе порушення умовний матч може бути активований, і гравець ризикує зіткнутися з більш суворими заходами з боку дисциплінарних органів. У 2025 році залишається провести лише один матч (проти Карпат 13 грудня), тому вихованець Динамо повернеться на поле лише у 2026-му.

