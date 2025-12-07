Відбувся матч 15-го туру Прем'єр-ліги України, в якому Полісся вирушило у гості до Руху. Старт поєдинку видався насиченим на емоції та не обійшовся без дисциплінарних санкцій. Олександр Андрієвський отримав пряме вилучення за грубе порушення.

Невдовзі суддею було покарано й наставника гостей Руслана Ротаня, якому показали червону картку через надмірно бурхливі емоції в технічній зоні.

Ближче до завершення першого тайму господарі відкрили рахунок. Фал направив передачу на кут штрафного майданчика, де Копина виявився першим на м'ячі і точним ударом у дальній кут переграв Волинця.

На перерву команди вирушили за мінімальної переваги Руху — 1:0. А в другому таймі команди не змогли забити ще і фінальний свисток зафіксував мінімальну звитягу Руха з рахунком 1:0.

Українська Прем’єр-ліга, 15-й тур

Рух – Полісся – 1:0

Гол: Копина, 38