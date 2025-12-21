Павло Василенко

Шахтар близький до того, аби здійснити продаж свого вихованця в іноземний чемпіонат.

За інформацією журналіста та інсайдера Ігоря Бурбаса, донецький клуб достроково повертає з оренди (яка розрахована до кінця сезону) 21-річного півзахисника Івана Лосенка, який в першій частині сезону 2025/26 виступав за Кудрівку.

В послугах Лосенка зацікавлений один з клубів МЛС. Переговори між Шахтарем та неназваним колективом з-за океану перебувають на просунутій стадії.

Лосенко в нинішньому сезоні провів 13 матчів за Кудрівку, результативними діями не відзначався.