Хавбек Шахтаря близький до переходу в клуб МЛС
Сторони ведуть перемовини щодо трансферу
близько 2 годин тому
Фото - ФК Кудрівка
Шахтар близький до того, аби здійснити продаж свого вихованця в іноземний чемпіонат.
За інформацією журналіста та інсайдера Ігоря Бурбаса, донецький клуб достроково повертає з оренди (яка розрахована до кінця сезону) 21-річного півзахисника Івана Лосенка, який в першій частині сезону 2025/26 виступав за Кудрівку.
В послугах Лосенка зацікавлений один з клубів МЛС. Переговори між Шахтарем та неназваним колективом з-за океану перебувають на просунутій стадії.
Лосенко в нинішньому сезоні провів 13 матчів за Кудрівку, результативними діями не відзначався.
