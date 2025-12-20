Донецький Шахтар офіційно розпочав зимову відпустку після завершення основного етапу Ліги конференцій. Після нічиєї з Рієкою з рахунком 0:0 команда отримала паузу в тренувальному процесі.

У пресслужбі клубу повідомили, що гірники повернуться до роботи 14 січня. Саме цього дня команда знову збереться та розпочне підготовку до другої частини сезону.

Зимовий навчально-тренувальний збір Шахтар проведе в турецькій Анталії. На команду чекають інтенсивні тренування та серія контрольних матчів. За попередньою інформацією, одним із суперників у спарингах може стати ЛНЗ, однак повний перелік контрольних поєдинків буде оприлюднений пізніше.

Після 16 турів Української Прем’єр-ліги Шахтар посідає друге місце в турнірній таблиці, маючи 35 набраних очок. Окрім цього, донецький клуб уже гарантував собі участь в 1/8 фіналу Ліги конференцій.